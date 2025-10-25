Malore fatale… Irene muore così a soli 30 anni | i sintomi erano banali

Aveva solo trent'anni e un sorriso che sapeva illuminare chiunque le stesse accanto. Irene Edoardi, giovane mamma di Frosinone, è morta nella notte nella sua abitazione di Corso Lazio, nel quartiere Scalo. Da giorni lamentava i sintomi tipici dell'influenza stagionale — febbre, tosse, spossatezza — nulla che potesse far pensare a un destino così crudele. Eppure, quella che sembrava una semplice influenza si è trasformata in un malore improvviso e fatale, lasciando la sua famiglia e l'intera comunità sotto shock. Leggi anche: Visita al Pantheon si trasforma in tragedia: la morte in pochi secondi I sintomi e la cura presunta: una battaglia contro un'influenza "banale".

L'influenza che non passa, le medicine e il peggioramento improvviso: muore giovane mamma - La donna ha avuto una crisi respiratoria e i parenti hanno chiamato il 118, ma era tardi.