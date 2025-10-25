Malesia alle 9 la Sprint Ktm e Yamaha a caccia della sorpresa Bagnaia non si rialza
La notizia, in chiusura del venerdì del Gp della Malesia, è che la prima Ducati (nelle pre-qualifiche) spunta soltanto nella posizione numero sei. Le Desmo è quella di Fabio Di Giannantonio, punto di forza del team di Valentino Rossi. Alle sue spalle il compagno di team, ovvero Morbidelli, mentre la Ducati factory, ovvero la Rossa di Pecco, rimane (ancora una volta) nascosta nel pantano di posizioni lontane anni luce (tempo numero 12) dai protagonisti del weekend. Dunque, in Malesia (nella notte, ore 4.45 in Italia si sono tenute le qualifiche e la Sprint stamani alle 9) si riparte dal miglior tempo della Ktm di Acosta, i super segnali lanciati dalle Honda di Zarco (secondo) e Mir (quarto) e dai lampi Yamaha di Miller (team Pramac), terzo, e Quartararo (quinto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
