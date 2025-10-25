Malcesine in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Fabio Furioli

Veronasera.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Malcesine piange uno dei suoi protagonisti più amati e rispettati: è scomparso, all’età di 89 anni, l’ex sindaco Fabio Furioli, figura di spicco nella vita amministrativa e sociale del paese. La notizia è stata annunciata oggi, sabato 25 ottobre, dal Comune di Malcesine, che ha espresso con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

