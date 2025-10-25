Malattie rare bullismo e sport Un doppio evento per parlarne

Arte, sport e solidarietà saranno i capisaldi dell’evento " Oltre lo sguardo ", che si terrà oggi e domani all’hotel Da Vinci a Sovigliana. Si tratta di una mostra d’arte organizzata da ATR Italia, l’unica associazione attiva sul territorio nazionale per la sensibilizzazione sull’ acidosi tubulare renale (una malattia particolarmente rara) costituitasi a Empoli. Si parte oggi alle 15, con l’inaugurazione dell’esposizione delle opere degli artisti Stefania Filannino e Maurizio Zani. Quadri che potranno essere acquistati, con una parte del ricavato che servirà a finanziare le attività benefiche di ATR Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malattie rare, bullismo e sport. Un doppio evento per parlarne

