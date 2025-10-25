Mala del Tronchetto per la Cassazione fu associazione mafiosa

Quella che operava nel trasporto turisti e non solo, al Tronchetto di Venezia, era un'associazione a delinquere di stampo mafioso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione e lo riportano i principali quotidiani locali. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayConfermata quindi la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

