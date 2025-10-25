Maiorca-Levante domenica 26 ottobre 2025 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio a Son Moix?

Infobetting.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno entrambe 8 punti in classifica e sono leggermente sopra la zona più calda della classifica: Maiorca e Levante si sfidano domenica per ottenere punti che li avvicini al comune obiettivo, quello di salvarsi. Los Bermellones erano in enorme difficoltà ma domenica scorsa hanno avuto un guizzo inatteso: la vittoria al Sanchez Pizjuan ha fatto fare un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

maiorca levante domenica 26 ottobre 2025 ore 14 00 formazioni ufficiali quote pronostici equilibrio a son moix

© Infobetting.com - Maiorca-Levante (domenica 26 ottobre 2025 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio a Son Moix?

Altre letture consigliate

maiorca levante domenica 26Pronostico Maiorca-Levante 26 Ottobre 2025: 10ª Giornata di Liga Spagnola - Levante UD, match cruciale per la decima giornata de La Liga, domenica 26 ottobre 2025 alle 14:00: entrambe le squadre cercano di invertire il trend negativo per ... Scrive bottadiculo.it

maiorca levante domenica 26Maiorca-Levante in diretta streaming gratis: dove vedere la partita - Levante in streaming gratis su Bet365: dove vedere la partita della Liga, analisi completa, probabili formazioni del match del 26 ottobre 2025 ... Secondo msn.com

maiorca levante domenica 26Liga 2025-2026: Maiorca-Levante, le probabili formazioni - La partita è valida per la decima giornata del massimo campionato spagnolo: calcio d'inizio fissato alle ore 14 di domenica ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maiorca Levante Domenica 26