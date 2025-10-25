Hanno entrambe 8 punti in classifica e sono leggermente sopra la zona più calda della classifica: Maiorca e Levante si sfidano domenica per ottenere punti che li avvicini al comune obiettivo, quello di salvarsi. Los Bermellones erano in enorme difficoltà ma domenica scorsa hanno avuto un guizzo inatteso: la vittoria al Sanchez Pizjuan ha fatto fare un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Levante (domenica 26 ottobre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio a Son Moix?