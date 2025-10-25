Maignan Juventus l’ultimo indizio da Milanello non lascia spazio a interpretazioni! Novità sul portiere francese in uscita dal Milan

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maignan Juventus, TMW conferma lo stallo totale: i rossoneri guardano già al futuro, la Vecchia Signora resta alla finestra per l’estate 2026. Un rinnovo che non arriva, un futuro sempre più incerto e le big d’Europa che iniziano a sognare il colpo grosso. La situazione di  Mike Maignan  al  Milan  è uno dei temi più caldi del  calciomercato, una telenovela che tiene banco da mesi e che, secondo le ultime indiscrezioni riportate da  TMW, non accenna a sbloccarsi. Anzi, la fase di stallo totale alimenta le speranze di chi, come la  Juventus, sogna di poter piazzare un colpo clamoroso a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

maignan juventus l8217ultimo indizio da milanello non lascia spazio a interpretazioni novit224 sul portiere francese in uscita dal milan

© Juventusnews24.com - Maignan Juventus, l’ultimo indizio da Milanello non lascia spazio a interpretazioni! Novità sul portiere francese in uscita dal Milan

Argomenti simili trattati di recente

Maignan alla Juventus: i pro e i contro dell’operazione - I pro e i contro in merito al suo eventuale acquisto Il futuro di Mike Maignan sembra sempre più lontano dal Milan. calciomercato.it scrive

Futuro Maignan, l’ultima speranza del Milan è Allegri - L'espressione di disappunto di Federico Gatti, catturata dalle telecamere di Dazn, dopo la grande parata di Mike Maignan sul destro a botta sicura del difensore ... Da corrieredellosport.it

Juve, suggestione Maignan: ma sul francese ci sono anche Chelsea e Bayern - Il futuro di Mike Maignan sembra lontano dal Milan dopo la trattativa sfumata per il nuovo contratto. Segnala sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Maignan Juventus L8217ultimo Indizio