Maduro ha accusato di nuovo gli Stati Uniti dopo aver inviato la più grande nave da guerra nei Caraibi

Nicolás Maduro ha accusato gli Stati Uniti di “aver inventato un nuovo conflitto”, dopo aver inviato la più grande nave da guerra del mondo verso i Caraibi, in una grave escalation del rafforzamento militare nella regione. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha ordinato venerdì alla portaerei USS Gerald R Ford, che può trasportare fino a 90 aerei, di lasciare il Mediterraneo. “Stanno inventando una nuova guerra”, ha detto Maduro ai media statali. “ Hanno promesso che non si sarebbero mai più coinvolti in una guerra, e stanno inventando una guerra “. Gli Stati Uniti hanno aumentato la loro presenza militare nei Caraibi, inviando navi da guerra, un sottomarino nucleare e aerei F-35 in quella che definiscono una campagna per colpire i trafficanti di droga. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

