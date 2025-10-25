Maduro ha accusato di nuovo gli Stati Uniti dopo aver inviato la più grande nave da guerra nei Caraibi

Metropolitanmagazine.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolás Maduro ha accusato gli Stati Uniti di “aver inventato un nuovo conflitto”, dopo aver inviato la più grande nave da guerra del mondo verso i Caraibi, in una grave escalation del rafforzamento militare nella regione. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha ordinato venerdì alla portaerei USS Gerald R Ford, che può trasportare fino a 90 aerei, di lasciare il Mediterraneo. “Stanno inventando una nuova guerra”, ha detto Maduro ai media statali. “ Hanno promesso che non si sarebbero mai più coinvolti in una guerra, e stanno inventando una guerra “. Gli Stati Uniti hanno aumentato la loro presenza militare nei Caraibi, inviando navi da guerra, un sottomarino nucleare e aerei F-35 in quella che definiscono una campagna per colpire i trafficanti di droga. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

maduro ha accusato di nuovo gli stati uniti dopo aver inviato la pi249 grande nave da guerra nei caraibi

© Metropolitanmagazine.it - Maduro ha accusato di nuovo gli Stati Uniti, dopo aver inviato la più grande nave da guerra nei Caraibi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il dittatore venezuelano Nicolás Maduro ha aumentato i suoi poteri dicendo di dover contrastare le aggressioni statunitensi - Il governo venezuelano ha dichiarato un nuovo stato di emergenza, che amplia i poteri del dittatore Nicolás Maduro: lui ha detto che serve a contrastare quello che definisce il tentativo di invasione ... Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Maduro Ha Accusato Nuovo