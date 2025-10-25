È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Madonna dello Schioppo e via Barducci, nel quartiere Cervese Sud, per un importo complessivo di 200.000 euro, redatto dall’ufficio Progettazione-Esecuzione Lavori del Servizio Infrastrutture del Comune di Cesena. L’intervento prevede la costruzione di una rotatoria tesa a migliorare la sicurezza stradale e a regolare in modo più efficiente i flussi veicolari in un’area caratterizzata da intenso traffico, soprattutto nelle ore di punta e in corrispondenza dell’accesso alle attività commerciali di via Giordano Bruno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna dello Schioppo. Rotatoria all’incrocio con via Barducci