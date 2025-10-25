Madonna dello Schioppo Rotatoria all’incrocio con via Barducci

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di una nuova rotatoria allincrocio tra via Madonna dello Schioppo e via Barducci, nel quartiere Cervese Sud, per un importo complessivo di 200.000 euro, redatto dall’ufficio Progettazione-Esecuzione Lavori del Servizio Infrastrutture del Comune di Cesena. L’intervento prevede la costruzione di una rotatoria tesa a migliorare la sicurezza stradale e a regolare in modo più efficiente i flussi veicolari in un’area caratterizzata da intenso traffico, soprattutto nelle ore di punta e in corrispondenza dell’accesso alle attività commerciali di via Giordano Bruno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

madonna dello schioppo rotatoria all8217incrocio con via barducci

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna dello Schioppo. Rotatoria all’incrocio con via Barducci

News recenti che potrebbero piacerti

madonna schioppo rotatoria all8217incrocioMadonna dello Schioppo. Rotatoria all’incrocio con via Barducci - economica relativo alla realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Madonna dello Schioppo e via Barducci, nel ... Riporta msn.com

madonna schioppo rotatoria all8217incrocioCesena, nuova rotatoria tra via Madonna dello Schioppo e via Barducci: via libera dalla Giunta - È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico- Da corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Madonna Schioppo Rotatoria All8217incrocio