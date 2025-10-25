Maceratese il derby visto da Ruani | Daremo tutto ci servono i punti
"Si prevede una gara tosta con l’ Ancona, del resto basta guardarne la classifica ma noi ci faremo trovare pronti". Il giovane Edoardo Ruani, centrocampista offensivo della Maceratese, parla del derby di domani quando alle 15 all’Helvia Recina Pino Brizi scenderà in campo la seconda della classe. "Dovremo stare accorti – prosegue – e avere un occhio di riguardo a tutti". In questi giorni Possanzini insisterà su alcuni concetti. "Ci dice di continuare con la nostra idea di calcio, di correre, di impegnarci al massimo perché solo in questo modo possono arrivare i risultati. Di certo troveremo di fronte un avversario forte, ma possiamo farcela così abbiamo fatto contro L’Aquila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
