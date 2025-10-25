Non si fermano le polemiche per lo sfratto di via Michelino a Bologna, reso mediatico dai collettivi dell'antagonismo militante cittadino, che includono anche i cosiddetti "movimenti per la casa". Le forze dell'ordine sono state costrette a un intervento di forza, pur senza coinvolgere le famiglie residenti negli appartamenti da sgomberare, in quanto al loro interno si sono barricati gli attivisti che hanno opposto resistenza: così ha spiegato la Questura la necessità di sfondare porte e muri per poter accedere agevolmente ai locali, nel corso del settimo tentativo di sgombero. La narrazione sulla quale si basano le polemiche è che la proprietà abbia preteso la liberazione degli immobili per realizzare una struttura ricettiva di tipo b&b. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ma quale B&B". Sbugiardati gli antagonisti. Ma Salis esulta per le nuove occupazioni