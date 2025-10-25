Tempo di lettura: < 1 minuto A Caivano a sostegno del candidato Sindaco Giovanni Vitale si presenta il Campo largo grazie all’accordo siglato tra il Movimento 5 Stelle, il Pd e AVS. “ L’intesa raggiunta a Caivano è un fatto politico importante e significativo perché testimonia che l’opzione politica della coalizione di centrosinistra è praticabile anche sui territorio e poi perché prova anche a smontare una falsa narrazione del governo Meloni su un presunto modello Caivano. La convergenza delle forze progressiste a sostegno di Vitale fa emergere anche a Caivano, così come in Regione con Roberto Fico, un’alternativa credibile e forte alle destre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - M5S, Pd e AVS: “A Caivano il Campo largo per Vitale Sindaco”