M5S Conte unico candidato presidente Questa consultazione è una farsa
Un nome, una scelta obbligata. Si vota online per la presidenza del Movimento 5 Stelle, ma la corsa è a senso unico: ammesso solo Giuseppe Conte, mentre gli altri 70 aspiranti candidati, per mancanza di sostegno interno, sono stati esclusi. La consultazione, definita da alcuni sfidanti “una farsa”, solleva interrogativi sulle procedure democratiche all’interno del partito. La selezione è durissima, la competizione inesistente. Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre, gli iscritti del Movimento 5 Stelle sono chiamati a eleggere il loro nuovo presidente attraverso una votazione online sulla piattaforma Skyvote. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
