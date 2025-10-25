Lutto nel mondo della tv | è morto Marco Ghigliani amministratore delegato de La7
È morto stamattina a Roma, all’età di 60 anni, Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7 dal 2012. «Anni nei quali ha sempre messo a disposizione dell’azienda la sua professionalità con straordinaria dedizione, passione e amore per il proprio lavoro, contribuendo in modo significativo al buon funzionamento di tutte le strutture, alla crescita e al successo della rete», sottolineano sui. 🔗 Leggi su Feedpress.me
