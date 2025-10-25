Lutto a La7 è morto l'amministratore delegato Marco Ghigliani | l'annuncio di Enrico Mentana
È morto a 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7: l'annuncio arriva da Enrico Mentana e dalla redazione dell'azienda. "Ma se ne va anche un amico, vero", le parole del giornalista e direttore di TgLa7. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CICLISMO IN LUTTO: morto Kevin Bonaldo, un mese fa era stato colpito da un malore alla Piccola Sanremo. Aveva 25 anni - facebook.com Vai su Facebook
Giornalismo sportivo in lutto: morto a 78 anni Furio Focolari, cantore di Tomba negli anni d'oro dello sci #focolari #morto - X Vai su X
Lutto a La7, è morto l’amministratore delegato Marco Ghigliani: l’annuncio di Enrico Mentana - È morto a 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7: l'annuncio arriva da Enrico Mentana e dalla redazione dell'azienda ... Da fanpage.it
Lutto a La7: è morto l'amministratore delegato Marco Ghigliani - Un grave lutto ha colpito questa mattina la nostra azienda: è morto Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7 dal 2013. Lo riporta tg.la7.it
Paolo Sottocorona, tv in lutto. Come è morto il meteorologo di La7: l'ultima diretta, l'addio improvviso e la promessa di Enrico Mentana - È morto improvvisamente a 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, volto rassicurante delle previsioni del tempo per generazioni di italiani. Come scrive corriereadriatico.it