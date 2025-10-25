Lutto a La7 è morto l'amministratore delegato Marco Ghigliani | l'annuncio di Enrico Mentana

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7: l'annuncio arriva da Enrico Mentana e dalla redazione dell'azienda. "Ma se ne va anche un amico, vero", le parole del giornalista e direttore di TgLa7. 🔗 Leggi su Fanpage.it

