L' uragano Melissa si abbatte sui Caraibi | le immagini degli allagamenti
La tempesta tropicale Melissa si è abbattuta sui Caraibi centrali, scaricando una quantità impressionante di pioggia. Fino a 89 centimetri la quantità d’acqua caduta sulla zona a sud-ovest di Haiti, dove si sono registrate inondazioni e smottamenti. La tempesta ha danneggiato quasi 200 case nella Repubblica Dominicana e ha messo fuori uso i sistemi di approvvigionamento idrico, colpendo più di mezzo milione di persone. Numerosi anche gli alberi abbattuti, i semafori e i cartelli stradali sradicati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
