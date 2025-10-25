L' unico ufficio postale chiuso per lavori si dovrà andare a Mesagne | l' ira del sindaco
LATIANO - L'unico ufficio postale di un paese di circa 14 mila abitanti sarà chiuso dal 10 novembre al 29 dicembre 2025, i cittadini dovranno recarsi a Mesagne per usufruire di servizi essenziali. Il sindaco Cosimo Maiorano non nasconde la sua ira, definendo la scelta “assurda, dannosa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
