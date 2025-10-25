Lungomare maxi sanzione da 6.400 euro al titolare di un locale | ' in nero' la metà dei lavoratori

Livornotoday.it | 25 ott 2025

Maxi sanzione da 6.400 euro e sospensione dell’attività. Almeno fino a quando le mancanze non verranno sanate. I militari del nucleo Ispettorato del lavoro dei carabinieri di Livorno sono intervenuti nei giorni in alcuni locali della città, nell’ottica di contrastare il lavoro sommerso e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

