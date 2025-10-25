Lunano va a Castelfidardo Nuova Real scende in riviera
Gare importanti sia per il morale che per la classifica nell’ottava giornata del campionato di Promozione. Tra le 16 protagoniste c’è chi vuol dare continuità ai risultati chi invece cerca il riscatto. Cinque gli anticipi di oggi. Portuali Calcio Ancona- Villa San Martino. Si gioca al "S.Giuliani" Torrette di Ancona alle ore 14,30. I padroni di casa vengono dal buon pareggio sul campo del Moie mentre i pesaresi sono reduci dal successo casalingo contro la Pergolese. "Affrontiamo una squadra forte e attrezzata per lottare per le posizioni di vertice- commenta il mister dei pesaresi Matteo Crisantemi- rinfrancata dal pareggio ottenuto a Moie all’ultimo assalto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
