L’Umbria degli artigiani cambia pelle ma a passo lento | crescono estetisti e serramentisti

Perugiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’artigianato umbro cambia volto, ma più lentamente del resto del Paese e con meno innovazione. Accanto a segnali di adattamento – come la crescita di estetisti (+6,2%), tassisti (+2,6%) e serramentisti (+11%) – persiste un divario preoccupante nei settori più innovativi e un calo generale più. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

