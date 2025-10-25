L’Umbria degli artigiani cambia pelle ma a passo lento | crescono estetisti e serramentisti
L’artigianato umbro cambia volto, ma più lentamente del resto del Paese e con meno innovazione. Accanto a segnali di adattamento – come la crescita di estetisti (+6,2%), tassisti (+2,6%) e serramentisti (+11%) – persiste un divario preoccupante nei settori più innovativi e un calo generale più. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
