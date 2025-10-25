L’ultimo weekend di ottobre in Bergamasca tra sole e nubi

Il tempo a Bergamo per sabato 25 ottobre, secondo le previsioni di 3Bmeteo, riserva cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2259m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Il tempo a Bergamo: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali e pedemontane-alte pianure cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle Prealpi occidentali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle Orobie nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

