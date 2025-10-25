L’ultimo abbraccio al piccolo Rayan morto nello schianto | Era il bambino perfetto l’amico che tutti vorrebbero

Granarolo (Bologna), 25 ottobre 2025 - Un raggio di sole illuminava lo stadio Bonarelli di Granarolo quando, questa mattina, poco dopo le 9.30 si è tenuta una commemorazione per Rayan Murrazi. Il bambino di sette anni, appassionato di calcio e in forze alla Granamica asd che ha organizzato il ricordo, ha perso la vita, mercoledì sera, a Lovoleto di Granarolo. L’auto, una VW Corrado, guidata dal padre, un 34enne albanese residente con tutta la famiglia a Minerbio, avrebbe sterzato per evitare una moto che gli avrebbe tagliato la strada per accedere a un distributore di benzina. Sterzando il papà di Rayan, che era seduto davanti con la cintura ma senza seggiolino, ha invaso la carreggiata opposta impattando frontalmente con una Clio, guidata da un 20enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

