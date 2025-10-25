Luigina Salvadori vive nel degrado i vicini sentono i guaiti del cane provenire dalla casa e lanciano l' allarme | la 76enne muore poche ore dopo il ricovero in ospedale

TREVISO - È morta ieri ad appena 24 ore dal ricovero Luigina Salvadori, 76enne residente di Sant?Antonino, soccorsa il giorno prima da Suem e polizia locale. La donna, che da anni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Luigina Salvadori vive nel degrado, i vicini sentono i guaiti del cane provenire dalla casa e lanciano l'allarme: la 76enne muore poche ore dopo il ricovero in ospedale

Scopri altri approfondimenti

Luigina Salvadori vive nel degrado, i vicini sentono i guaiti del cane provenire dalla casa e lanciano l'allarme: la 76enne muore poche ore dopo il ricovero in ospedale - È morta ieri ad appena 24 ore dal ricovero Luigina Salvadori, 76enne residente di Sant’Antonino, soccorsa il giorno prima da Suem e polizia locale. Riporta ilgazzettino.it