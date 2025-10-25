Lugo | chiudono per lavori i passaggi a livello di Zagonara e via Piano Caricatore

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza dei binari ferroviari della linea Castel Bolognese-Ravenna, Rete Ferroviaria Italiana comunica che il passaggio a livello di Zagonara sarà chiuso al traffico dalle 23 di lunedì 27 ottobre alle 15 di mercoledì 29. In questo arco temporale, verranno sospesi i lavori al ponticello sullo scolo Canaletta di Zagonara, partiti a metà ottobre, in modo che l’abitato di Zagonara sia accessibile da via Canaletta, oltre che dalla più stretta via Canale Superiore Sinistra. "Riaprendo temporaneamente la via Canaletta – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori -, renderemo pienamente accessibile Zagonara da quel lato nel momento della chiusura dei binari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lugo chiudono per lavori i passaggi a livello di zagonara e via piano caricatore

© Ilrestodelcarlino.it - Lugo: chiudono per lavori i passaggi a livello di Zagonara e via Piano Caricatore

Approfondisci con queste news

lugo chiudono lavori passaggiLugo: chiudono per lavori i passaggi a livello di Zagonara e via Piano Caricatore - A causa di imminenti interventi del Gruppo Ferrovie per la messa in sicurezza dei binari ferroviari della linea Castel Bolognese- Come scrive msn.com

lugo chiudono lavori passaggiLugo, chiudono per lavori i passaggi a livello di Zagonara e via Piano Caricatore. Le modifiche alla viabilità - Nella frazione sarà possibile accedere grazie a una riapertura temporanea di via Canaletta u doppio intervento sui binari della linea Castel Bolognese- Secondo ilnuovodiario.com

Cotignola, lavori sulla ferrovia Lugo–Sant’Agata: scorta RFI ai mezzi di cantiere - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha avviato lavori di manutenzione sulla linea Lugo- Segnala ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Lugo Chiudono Lavori Passaggi