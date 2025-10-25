L’Ue non riesce ad affrontare neanche il nodo ora legale
La dimostrazione plastica dell'immobilismo di Bruxelles. Quanto si risparmia davvero con l'ora legale? I dati Terna L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Buona domenica amici! Episodio 15! Kebab? Cominciamo! L’episodio è suddiviso in due parti distinte. Nella prima, Ranma riesce ad affrontare Mousse e, grazie all’aiuto del dottor Tofu, torna ragazzo per il tempo necessario a batterlo, solo per scoprire che l’a - facebook.com Vai su Facebook