L’Ue deve proteggersi dalle misure cinesi sulle terre rare I consigli di Gehrke Ecfr

Nel giorno in cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato, da Berlino, la preparazione di un nuovo piano “RESourceEU”, modellato sull’esperienza del REPowerEU che aveva risposto allo stop del gas russo, torna al centro il nodo della dipendenza europea dalle terre rare cinesi. “Oltre il 90% dei nostri magneti di terre rare proviene dalla Cina”, ha avvertito la presidente, sottolineando i rischi per i settori strategici europei — dall’automotive alla difesa, dall’aerospazio all’Intelligenza artificiale. Bruxelles, ha aggiunto, “è pronta a usare tutti gli strumenti a disposizione, se necessario. 🔗 Leggi su Formiche.net

