L' Udinese vince in casa dopo 7 mesi 3-2 al Lecce Parma e Como non si fanno male 0-0
AGI - Dopo oltre sette mesi, l' Udinese ritrova i tre punti davanti al proprio pubblico nella sfida vinta per 3-2 contro il Lecce. Un digiuno lungo, per gli uomini di Kosta Runjaic, interrotto proprio nel momento migliore: la vittoria nell'ottava giornata di Serie A, infatti, permette ai friulani di fare un bel balzo in avanti, portandosi momentaneamente all' ottavo posto. Si interrompe a tre, invece, la striscia positiva di partite a punti per i salentini, che di fatto non scendono in campo nel primo tempo e non riescono a completare la rimonta nel secondo. Il dominio dell'Udinese nel primo tempo. 🔗 Leggi su Agi.it
