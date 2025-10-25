L' Udinese vince in casa dopo 7 mesi 3-2 al Lecce Parma e Como non si fanno male 0-0

AGI - Dopo oltre sette mesi, l' Udinese  ritrova i  tre punti  davanti al proprio pubblico nella sfida vinta per  3-2 contro il Lecce. Un digiuno lungo, per gli uomini di Kosta Runjaic, interrotto proprio nel momento migliore: la  vittoria nell'ottava giornata di Serie A, infatti, permette ai  friulani  di fare un bel balzo in avanti, portandosi momentaneamente all' ottavo posto. Si interrompe a tre, invece, la  striscia positiva  di partite a punti per i  salentini, che di fatto non scendono in campo nel  primo tempo  e non riescono a completare la  rimonta nel secondo. Il dominio dell'Udinese nel primo tempo. 🔗 Leggi su Agi.it

