L' Udinese rompe il tabù interno | batte il Lecce dopo 7 mesi di digiuno 3-2 Tra Parma-Como vincono le difese 0-0
PARMA-COMO 0-0 PARMA (4-4-2): Suzuki 6; Del Prato 6.5, Circati 6, Valenti 6, Britschgi 6; Estevez 6.5, Keita 6.5, Bernabè 6.5 (31'st Hernani 6), Ordonez 6 (31'st Sorensen 6); Cutrone 6.5 (45'st Djuric sv), Pellegrino 5.5 (31'st Benedyczak 6). In panchina: Corvi, Rinaldi, Lovik, Begic, Cremaschi, Troilo, Trabucchi, Cardinali. Allenatore: Cuesta 6.5. COMO (3-5-1-1): Butez 6.5; Smolcic 5.5, Diego Carlos. 🔗 Leggi su Feedpress.me
