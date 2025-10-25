L'Udinese batte il Lecce e aggancia momentaneamente la Juve Il Como non va oltre il pari a Parma
L'Udinese torna a vincere dopo il pareggio esterno contro l'Udinese ed aggancia momentaneamente la Juventus al settimo posto in classifica con 12 punti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
#Udinese al Mondiale U20, la Spagna di Iker #Bravo batte l’Ucraina e vola ai quarti - X Vai su X
Alla vigilia della gara con l'Udinese mister Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa. - facebook.com Vai su Facebook
L’Udinese batte il Lecce e aggancia momentaneamente la Juve. Il Como non va oltre il pari a Parma - L'Udinese torna a vincere dopo il pareggio esterno contro l'Udinese ed aggancia momentaneamente la Juventus al settimo posto in classifica con 12 punti ... Riporta fanpage.it
L’Udinese batte il Lecce 3-2 e aggancia la Juve in classifica. Parma-Como senza reti - Dopo due punti nelle ultime quattro, torna alla vittoria l'Udinese che regola 3- Lo riporta msn.com
Udinese batte il Lecce con un tris: il match finisce 3-2 - Dopo oltre sette mesi, l’Udinese ritrova i tre punti davanti al proprio pubblico nella sfida vinta per 3- Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it