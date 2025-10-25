Luci d' Artista 2025 spuntano i girasoli sugli alberi della stazione

25 ott 2025

Prosegue il montaggio delle Luci d'Artista a Salerno. Nelle ultime ore dei girasoli luminosi sono stati posizionati sugli alberi di Piazza Vittorio Veneto che, nei prossimi messi, accoglieranno salernitani e turisti che arriveranno alla stazione ferroviaria del capoluogo. Foto Antonio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

