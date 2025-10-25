Luci d' Artista 2025 spuntano i girasoli sugli alberi della stazione
Prosegue il montaggio delle Luci d'Artista a Salerno. Nelle ultime ore dei girasoli luminosi sono stati posizionati sugli alberi di Piazza Vittorio Veneto che, nei prossimi messi, accoglieranno salernitani e turisti che arriveranno alla stazione ferroviaria del capoluogo. Foto Antonio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torino rinnova la tradizione delle Luci d'Artista: si è acceso ieri sera, venerdì 24 ottobre, il grande museo luminoso a cielo aperto giunto alla 28esima edizione, che illuminerà la città fino all'11 gennaio con 32 installazioni luminose, fra cui quattro novità realizz - facebook.com Vai su Facebook
La mappa delle Luci d'Artista a Torino: 32 opere accendono la città, 4 le novità internazionali - Con 32 installazioni complessive, l'edizione 2025/2026 non solo ripropone i grandi classici amati da torinesi e turisti, ma si arricchisce di quattro nuove opere firmate da artisti di calibro ... Come scrive torinotoday.it
«Luci d’artista» illumina Torino - Quattro le nuove opere insieme a importanti restauri di lavori presenti nel patrimonio dell’iniziativa ... Da corriere.it
Luci d'Artista 2025 - Dal 24 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026 Torino torna a illuminarsi e trasforma ancora una volta il suo cielo con installazioni luminose di grandi artisti. Come scrive itinerarinellarte.it