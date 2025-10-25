Lucchese - Un mini tour de force Pirozzi | Pantera l’ora della scossa
Un mini-ciclo che può rappresentare una svolta. Oggi la trasferta di San Giuliano; poi, dopo appena tre giorni, l’anticipo casalingo contro la Sestese (calcio d’inizio previsto alle ore alle 14.30). "Sono le due gare più importanti della stagione". Lo ha detto proprio l’allenatore Pirozzi alla vigilia del match contro De Paola e compagni. Cominciamo dalla prima: con quale spirito andate a San Giuliano? "Andiamo ad affrontare una buona squadra che anche nella gara di coppa, a settembre, ci creò qualche problema. Secondo me la sua classifica non rende ai pisani i giusti meriti. Hanno individualità importanti e di grande esperienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
