Lucca Comics treni speciali anche da Pisa
Saranno 140 i treni straordinari che, in accordo con la Regione Toscana, Trenitalia metterà in circolazione per raggiungere Lucca in occasione del "Lucca Comics 2025", in programma da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. L’offerta complessiva del Regionale raggiunge così 400mila posti aggiuntivi, a copertura delle principali linee ferroviarie: Firenze-Lucca, Pisa-Lucca, Viareggio-Lucca, Lucca-Aulla, Arezzo-Lucca e La Spezia-Lucca. Il programma completo dei treni ordinari e straordinari è consultabile sul sito trenitalia.com. "Da Pisa Centrale – spiega Trenitalia – si potrà arrivare a Lucca in meno di mezz’ora, con corse frequenti e personale Trenitalia presente in stazione insieme ai volontari della Protezione Civile per fornire assistenza e informazioni sui collegamenti e sugli accessi alla manifestazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it
