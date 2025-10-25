Lucca Comics in mostra le tavole Tetsuo Hara al fianco a tre disegni degli Uffizi

L’edizione 2025 di Lucca Comics & Games rende omaggio a uno dei più grandi Maestri del manga contemporaneo, capace con la sua opera di segnare l’immaginario di intere generazioni. Oggi è stata inaugurata la mostra Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo, ospitata in uno dei luoghi più suggestivi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

È ufficiale: GIUSEPPE CAMUNCOLI sarà al nostro stand a Lucca Comics & Games! Un’occasione imperdibile per incontrare uno dei più grandi artisti del fumetto italiano e internazionale! Giovedì 30 Ottobre dalle 11:00 alle 12:00 Venerdì 31 Ottobre d - facebook.com Vai su Facebook

Ti aspettiamo direttamente allo stand Ritter Sport lungo la passeggiata sulle mura! #RitterSportxLuccaCG25 #RitterSport - X Vai su X

Pezzi unici e tavole inedite: inaugurate le prime mostre di Lucca Comics - Le mostre di Palazzo Guinigi si possono visitare fino al 2 novembre, ma dal 29 la priorità sarà data ai possessori del biglietto di Lucca Comics ... dire.it scrive

Lucca Comics and Games – Inaugurate a Palazzo Guinigi le prime mostre - Sono state inaugurate a Palazzo Guinigi le prime mostre di Lucca Comics and Games 2025, visitabili dal 19 al 28 ottobre a ingresso libero e dal 29 ottobre al 2 novembre sempre con accesso libero, ma ... Da anime.icrewplay.com

Lucca Comics & Games 2025 – Già inaugurate le prime mostre - Esplorare mondi e linguaggi, attraversare secoli di arte e cultura pop, riscoprire i protagonisti che hanno plasmato l’immaginario collettivo. Come scrive italiatopgames.it