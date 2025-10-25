Lucca Comics in mostra le tavole Tetsuo Hara al fianco a tre disegni degli Uffizi
L’edizione 2025 di Lucca Comics & Games rende omaggio a uno dei più grandi Maestri del manga contemporaneo, capace con la sua opera di segnare l’immaginario di intere generazioni. Oggi è stata inaugurata la mostra Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo, ospitata in uno dei luoghi più suggestivi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
#BeccoGiallo a Lucca Comics & Games
Yoko Shimomura, la mente dietro melodie indimenticabili di Street Fighter II, Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, sarà a #LuccaCG25 *29 ottobre, ore 20:30 al Teatro del Giglio ? Special guest alla Poncle Live Orchestra.
Pezzi unici e tavole inedite: inaugurate le prime mostre di Lucca Comics - Le mostre di Palazzo Guinigi si possono visitare fino al 2 novembre, ma dal 29 la priorità sarà data ai possessori del biglietto di Lucca Comics ... Riporta dire.it
Lucca Comics and Games – Inaugurate a Palazzo Guinigi le prime mostre - Sono state inaugurate a Palazzo Guinigi le prime mostre di Lucca Comics and Games 2025, visitabili dal 19 al 28 ottobre a ingresso libero e dal 29 ottobre al 2 novembre sempre con accesso libero, ma ... Da anime.icrewplay.com
Lucca, all’interno del magico mondo di Tetsuo Hara: esposte oltre 100 tavole - Prima esposizione al mondo dedicata al Maestro autore di Ken il Guerriero. Scrive noitv.it