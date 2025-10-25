Lucca Comics il lungo omaggio a Tetsuo Hara | inaugurata la mostra aspettando il maestro

Lucca, 25 ottobre 2025 – In attesa del suo arrivo a Lucca e dei vari appuntamenti con il pubblico, Lucca Comics & Games ospita la prima esposizione al mondo dedicata alla carriera di Tetsuo Hara, uno dei più grandi maestri del manga contemporaneo. La mostra, dal titolo 'Testuo Hara: Come un fulmine a ciel sereno” è stata inaugurata alla Chiesa dei Servi, uno dei luoghi più suggestivi della città di Lucca ed è affiancata da tre opere del cinquecento inviate in prestito dalle Gallerie degli Uffizi. Il percorso espositivo dell'acclamato autore di capolavori come Hokuto no Ken (Ken il Guerriero) Keiji il Magnifico e Soten no Ken, visitabile fino al 2 novembre, permette al pubblico di ammirare 100 opere originali, per la prima volta portate fuori dal Giappone, suddivise in tre aree tematiche che ripercorrono quattro decenni di carriera di Testuo Hara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

