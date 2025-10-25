Lucca Comics il lungo omaggio a Tetsuo Hara | inaugurata la mostra aspettando il maestro
Lucca, 25 ottobre 2025 – In attesa del suo arrivo a Lucca e dei vari appuntamenti con il pubblico, Lucca Comics & Games ospita la prima esposizione al mondo dedicata alla carriera di Tetsuo Hara, uno dei più grandi maestri del manga contemporaneo. La mostra, dal titolo 'Testuo Hara: Come un fulmine a ciel sereno” è stata inaugurata alla Chiesa dei Servi, uno dei luoghi più suggestivi della città di Lucca ed è affiancata da tre opere del cinquecento inviate in prestito dalle Gallerie degli Uffizi. Il percorso espositivo dell'acclamato autore di capolavori come Hokuto no Ken (Ken il Guerriero) Keiji il Magnifico e Soten no Ken, visitabile fino al 2 novembre, permette al pubblico di ammirare 100 opere originali, per la prima volta portate fuori dal Giappone, suddivise in tre aree tematiche che ripercorrono quattro decenni di carriera di Testuo Hara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
È ufficiale: GIUSEPPE CAMUNCOLI sarà al nostro stand a Lucca Comics & Games! Un’occasione imperdibile per incontrare uno dei più grandi artisti del fumetto italiano e internazionale! Giovedì 30 Ottobre dalle 11:00 alle 12:00 Venerdì 31 Ottobre d - facebook.com Vai su Facebook
29/10 - 2/11 Dai un'occhiata al blog di Pikmin Bloom per maggiori dettagli: https://pikminbloom.com/it/news/oct25-luccacomics… #PikminBloom - X Vai su X
Lucca Comics, il lungo omaggio a Tetsuo Hara: inaugurata la mostra, aspettando il maestro - Inaugurata la prima esposizione al mondo dedicata al “sensei”, al grande maestro famoso per “Ken il guerriero” e non solo ... Si legge su lanazione.it
A Lucca Comics & Games la prima esposizione al mondo dedicata a Tetsuo Hara - L’edizione 2025 di Lucca Comics & Games celebra uno dei più grandi Maestri del manga contemporaneo, capace con la sua opera di segnare l’immaginario di intere generazioni: è stata inaugurata oggi la m ... Lo riporta msn.com
Inaugurate le prime mostre di Lucca Comics & Games 2025 - Da Tex a Warhammer, dall’Eternauta alle Tartarughe Ninja, fino alle opere di Grazia La Padula: le mostre di Lucca Comics & Games 2025 si spostano per la prima volta a Palazzo Guinigi, cuore storico de ... Scrive intoscana.it