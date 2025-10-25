Luca Sardella si racconta tra tv musica e botanica | Baudo mi suggerì la coppoletta Dolore per gli ulivi di Puglia

Quotidianodipuglia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo del Sud che dalla casa di famiglia a San Severo, «una stanza unica, modesta, dove si stava tutti insieme e si inventava il futuro», arriva al successo. Quando Luca Sardella. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

luca sardella si racconta tra tv musica e botanica baudo mi sugger236 la coppoletta dolore per gli ulivi di puglia

© Quotidianodipuglia.it - Luca Sardella si racconta tra tv, musica e botanica: «Baudo mi suggerì la coppoletta. Dolore per gli ulivi di Puglia»

Altre letture consigliate

luca sardella racconta tvLuca Sardella si racconta tra tv, musica e botanica: «Baudo mi suggerì la coppoletta. Dolore per gli ulivi di Puglia» - Un ragazzo del Sud che dalla casa di famiglia a San Severo, «una stanza unica, modesta, dove si stava tutti insieme e si inventava il futuro», arriva al successo. Da quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Luca Sardella Racconta Tv