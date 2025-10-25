Luca Rossetti sulla 208 di Matteo Doretto

Tuttorally.news | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Rox” corre al Rally del Friuli sulla vettura dello sfortunato pilota, al suo fianco la mamma Barbara Arcangioli. Un omaggio che profuma di cuore e memoria La Peugeot 208 Rally4 appartenuta a Matteo Doretto torna in gara. E lo farà con un interprete d’eccezione: Luca “Rox” Rossetti, campione italiano ed europeo, sarà al via del . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

luca rossetti 208 matteoMatteo Doretto, l'auto del pilota 21enne morto durante una gara sarà al Rally Alpi Orientali: a bordo la mamma e Luca Rossetti - 29° Alpi Orientali Historic, in programma sabato 25 ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Luca Rossetti 208 Matteo