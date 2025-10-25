Luca Rossetti sulla 208 di Matteo Doretto
“Rox” corre al Rally del Friuli sulla vettura dello sfortunato pilota, al suo fianco la mamma Barbara Arcangioli. Un omaggio che profuma di cuore e memoria La Peugeot 208 Rally4 appartenuta a Matteo Doretto torna in gara. E lo farà con un interprete d’eccezione: Luca “Rox” Rossetti, campione italiano ed europeo, sarà al via del . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Altri contenuti sullo stesso argomento
Al Rally del Friuli torna in gara l'auto di Matteo Doretto con Luca Rossetti navigato dalla madre Barbara Arcangioli - facebook.com Vai su Facebook
A Manzano il 60° Rally del Friuli Venezia Giulia: 70 equipaggi, otto prove speciali e il ritorno in gara di Luca Rossetti. #Friuli #Udine #Cultura - X Vai su X
Matteo Doretto, l'auto del pilota 21enne morto durante una gara sarà al Rally Alpi Orientali: a bordo la mamma e Luca Rossetti - 29° Alpi Orientali Historic, in programma sabato 25 ... Come scrive ilgazzettino.it