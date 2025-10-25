Luca Bernabei non ce l' ha fatta il calciatore è morto a 21 anni dopo una dura malattia Oggi il campo sembra più vuoto ma sei ovunque

Corriereadriatico.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Bernabei non ce l'ha fatta. Il giovane di Ascoli Piceno, calciatore del Monticelli calcio, aveva 21 anni e stava affrontando una dura battaglia contro la malattia che lo aveva colpito. Il. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

luca bernabei non ce l ha fatta il calciatore 232 morto a 21 anni dopo una dura malattia oggi il campo sembra pi249 vuoto ma sei ovunque

© Corriereadriatico.it - Luca Bernabei non ce l'ha fatta, il calciatore è morto a 21 anni dopo una dura malattia. «Oggi il campo sembra più vuoto, ma sei ovunque»

Approfondisci con queste news

luca bernabei ce haLuca Bernabei non ce l'ha fatta, il calciatore è morto a 21 anni dopo una dura malattia. «Oggi il campo sembra più vuoto, ma sei ovunque» - Il giovane di Ascoli Piceno, calciatore del Monticelli calcio, aveva 21 anni e stava affrontando una dura ... msn.com scrive

luca bernabei ce haAscoli, Luca Bernabei non ce l’ha fatta: con la Samb 1' di silenzio e lutto al braccio - Quella sera del 6 settembre scorso, in una gremitissima Piazza del Popolo, che accoglieva con euforia ed entusiasmo l’Ascoli Calcio per la presentazione ... Da picenonews24.it

Luca Bernabei non ce l’ha fatta - Non è riuscito a vincere la battaglia contro un brutto male Luca Bernabei, 21 anni, giocatore del Monticelli Calcio. Come scrive picenonews24.it

Cerca Video su questo argomento: Luca Bernabei Ce Ha