Luc Besson | Ecco il mio Dracula romantico e tormentato dall' amore

Il regista francese ha presentato alla Festa del Cinema di Roma il suo ultimo film con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz e la nostra Matilda De Angelis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Luc Besson: «Ecco il mio Dracula, romantico e tormentato dall'amore»

«L’amore come redenzione e come trappola, un legame che attraversa il tempo ma non trova mai pace. » In questa nuova versione di Dracula, Luc Besson si lancia in una reinterpretazione fortemente romantica della leggenda, lasciando da parte l’orrore pur - facebook.com Vai su Facebook

«Dracula - L'amore perduto», Luc Besson fa del principe Vlad una sorta di Casanova raffinato ma troppo romantico (voto 6) - X Vai su X

Luc Besson: «Ecco il mio Dracula, romantico e tormentato dall'amore» - Il regista francese ha presentato alla Festa del Cinema di Roma il suo ultimo film con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz e la nostra Matilda De Angelis ... vanityfair.it scrive

Dracula - L’amore perduto, recensione: tanto romance, poco horror e una colonna sonora che... azzanna - L'amore perduto di Luc Besson è un film che trasforma la storia del celebre vampiro in chiave romantica, tra citazioni, un ... Come scrive movieplayer.it

Luc Besson: il mio Dracula, dandy, coraggioso, romantico, elegante - E' un dandy, romantico, elegante e, soprattutto, perdutamente innamorato il Dracula che Luc Besson ha portato alla Festa del Cinema di Roma. Come scrive quotidiano.net