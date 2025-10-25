Louvre tutti i furti che hanno fatto la storia | dalla Gioconda ai gioielli di Napoleone

Proseguono le ricerche per individuare i colpevoli del furto al Louvre nella speranza di ritrovare i gioielli della collezione di Napoleone. E mentre la procura di Parigi si dice ottimista, alcuni oggetti preziosi del museo sono stati trasferiti nella Banca di Francia viste le falle nel sistema di sicurezza. Le misure di sorveglianza, d’altronde, sono state negli anni spesso sotto l’occhio del ciclone, incapaci di evitare diversi furti nella storia del Louvre. I prelievi. La procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha reso noto che sono stati condotti più di «150 prelievi di tracce di Dna e simili» sul luogo del crimine. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Louvre, tutti i furti che hanno fatto la storia: dalla Gioconda ai gioielli di Napoleone

