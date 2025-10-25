Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 25 ottobre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 24 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 31 (77) 20 (75) 46 (69) 71 (54) 44 (40) Cagliari: 8 (96) 74 (66) 31 (63) 19 (57) 50 (55) Firenze: 42 (106) 76 (93) 89 (68) 22 (54) 87 (47) Genova: 73 (62) 10 (56) 39 (49) 52 (48) 80 (46) Milano: 47 (76) 56 (75) 51 (72) 46 (58) 23 (56) Napoli: 33 (70) 10 (65) 58 (59) 59 (59) 36 (56) Palermo: 65 (65) 89 (58) 44 (58) 37 (49) 13 (45) Roma: 63 (92) 16 (79) 86 (64) 45 (49) 2 (47) Torino: 4 (86) 46 (78) 88 (58) 89 (57) 57 (49) Venezia: 16 (83) 49 (70) 71 (64) 44 (58) 30 (58) Nazionale: 82 (119) 59 (95) 35 (89) 73 (74) 44 (68). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 25 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

