lotito fa visita a formello per benedire la lazio prima della gara con la juventus il presidente teme ci sia un maleficio

a causare i tantissimi infortuni. I n casa Lazio l’emergenza non è più una notizia, è diventata  un vero e proprio maleficio. La situazione è talmente critica che ha richiesto l’intervento diretto del presidente. E allora,  Claudio Lotito è sceso in campo  per “benedire” la squadra. Ieri al tramonto, il patron si è presentato a Formello a due giorni dalla gara con la Juve. Non ha parlato con i giocatori, che avevano già lasciato il centro sportivo, ma ha avuto un incontro cruciale con  Maurizio Sarri, affiancato dal diesse Fabiani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

