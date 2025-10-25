Lotito fa visita a Formello per benedire la Lazio prima della gara con la Juventus Il presidente teme ci sia un maleficio
a causare i tantissimi infortuni. I n casa Lazio l’emergenza non è più una notizia, è diventata un vero e proprio maleficio. La situazione è talmente critica che ha richiesto l’intervento diretto del presidente. E allora, Claudio Lotito è sceso in campo per “benedire” la squadra. Ieri al tramonto, il patron si è presentato a Formello a due giorni dalla gara con la Juve. Non ha parlato con i giocatori, che avevano già lasciato il centro sportivo, ma ha avuto un incontro cruciale con Maurizio Sarri, affiancato dal diesse Fabiani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Lotito in pressing sul comune per il Flaminio, ma Gualtieri chiede un parere legale: le ultime. https://www.lazionews.eu/notizie/flaminio-lazio-vertice-gualtieri-lotito/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Lotito #Gualtieri #Campidoglio #RomaCapitale #Sta - facebook.com Vai su Facebook
Sarri e l’incontro con Lotito e Fabiani: vertice su mercato e caso infortuni - Il Sarri bellicoso, la Lazio divorata dagli infortuni, la carneficina di muscoli che ha coinvolto anche Tavares, il nono stirato. corrieredellosport.it scrive
Lotito dimesso dall'Ospedale: subito un incontro a Formello con Sarri - Lotito (così come il suo staff) ha sempre fatto sapere di sentirsi bene e sperava di essere dimesso già mercoledì. Come scrive gazzetta.it
Contestazione Lazio, Lotito a Formello: colloquio con Pioli, decisiva Milano - Il presidente incontrerà la squadra, in questo momento potrebbe essere in corso colloquio con mister Pioli. Segnala calciomercato.com