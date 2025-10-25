lotito fa visita a formello per benedire la lazio prima della gara con la juventus il presidente teme ci sia un maleficio

a causare i tantissimi infortuni. I n casa Lazio l’emergenza non è più una notizia, è diventata un vero e proprio maleficio. La situazione è talmente critica che ha richiesto l’intervento diretto del presidente. E allora, Claudio Lotito è sceso in campo per “benedire” la squadra. Ieri al tramonto, il patron si è presentato a Formello a due giorni dalla gara con la Juve. Non ha parlato con i giocatori, che avevano già lasciato il centro sportivo, ma ha avuto un incontro cruciale con Maurizio Sarri, affiancato dal diesse Fabiani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

