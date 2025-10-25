Ariete. Caro Ariete, buon sabato! La giornata favorisce iniziativa e decisioni rapide. Sul lavoro, nuove responsabilità potrebbero richiedere coraggio e organizzazione: affrontale senza timore. Nei sentimenti, sincerità e spontaneità rafforzano i legami: una conversazione franca risolve malintesi. La vita sociale è stimolante: amici e colleghi apprezzano la tua energia. La forma fisica oggi richiede attenzione allo stress: pause e attività fisica aiutano a mantenere equilibrio. Possibili piccole sorprese finanziarie o opportunità creative: valutale con entusiasmo, ma senza impulsività. Fidati del tuo istinto, ma ascolta anche consigli affidabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - sabato 25 ottobre 2025