Nilde Moretti, 41 anni, docente e formatrice, è sindaca di Solaro dal 2019, riconfermata nel 2024 con oltre il 57% delle preferenze, alla guida di una lista unica di coalizione in cui convivono diverse anime del centrosinistra e che da oltre trent’anni governa il Comune a ridosso della soglia dei 15mila abitanti che però non ha mai superato. Vive a Solaro da sempre, ha partecipato fin da giovanisssima alla vita sociale del paese che ora amministra. Come si vive a Solaro? "Si vive bene e io considero una fortuna vivere qui, in un paese dove è molto forte il tessuto di comunità. Ci sono molte associazioni attive con progetti e iniziative su vari fronti, sportivo, sociale, ricreativo, l’offerta di opportunità è davvero ricca". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’orgoglio della sindaca Moretti: "Qui le persone fanno la qualità"