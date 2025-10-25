Lorenzo Musetti | Voglio conquistare il pass per le Finals sul campo non per i ritiri degli altri
Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino in Austria e, dopo la terza vittoria consecutiva in due set, avanza in semifinale all’ATP 500 di Vienna 2025. Il giocatore toscano ha battuto per 6-3 6-4 il francese Corentin Moutet e sfiderà nel penultimo atto del torneo il tedesco Alexander Zverev, ma nel frattempo può comunque sorridere per aver ottenuto punti pesanti nella volata finale per la qualificazione alle ATP Finals di Torino (+440 sul primo degli esclusi Felix Auger-Aliassime). “ Raggiungere di nuovo le semifinali qua a Vienna è una bellissima sensazione. Il pubblico mi ha supportato molto, non solo stasera ma durante tutta la settimana e oggi è stata una battaglia davvero dura. 🔗 Leggi su Oasport.it
