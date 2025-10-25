Lorenzo Musetti e il cuscinetto di punti su Auger-Aliassime | la semifinale con Zverev può spalancare le ATP Finals

440. Tanti sono i punti che attualmente Lorenzo Musetti ha di vantaggio nei confronti di Felix Auger-Aliassime nella Race, per difendere l’ottavo posto. Che, va detto, potrebbe anche non essere pù semplicemente ottavo. Ma molto dipende dalla semifinale di oggi all’ATP 500 di Vienna, quella con Alexander Zverev. Con il tedesco i precedenti sono sostanzialmente favorevoli al massimo. Vero è che il conto dice 3-1, ma quell’1 si lega all’unico confronto non terminato, quello di Madrid 2022 a livello di secondo turno. Per il resto solo successi: quarti delle Olimpiadi, quarti proprio di Vienna un anno fa e quarti anche di Roma quest’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti e il cuscinetto di punti su Auger-Aliassime: la semifinale con Zverev può spalancare le ATP Finals

