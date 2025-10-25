Lorenzo Leonardini | l’hacker che ha dirottato un satellite e vinto la gara europea per la sicurezza informatica

La European Cybersecurity Challenge 2025 è una gara per giovani hacker europei che si è svolta a Varsavia. Ha vinto la squadra italiana. Il capitano del team italiano è il 24enne Lorenzo Leonardini. Il suo gruppo si chiama mHACKERoni e nel 2023 si è impadronito dei comandi di un satellite in orbita. Si trattava di una gara del dipartimento per la difesa americana: la sfida “Hack a sat”. A organizzare l’Ecc è l’ Unione Europea attraverso la sua agenzia per la sicurezza informatica Enisa. Lorenzo Leonardini. Lorenzo Leonardini spiega oggi in un’intervista a Repubblica che di gare ce ne sono molte: «Almeno una a settimana. 🔗 Leggi su Open.online