Lorenzo Bernard argento a mondiali paraciclismo su pista Anvcg si congratula
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) è fiera di annunciare che Lorenzo Bernard, socio e consigliere della sede piemontese dell'Associazione, ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Mondiali di Paraciclismo su pista nell'inseguimento individuale Mb (4000 metri), in tandem con il pilota Paolo Totò. La competizione si è svolta a Rio de Janeiro dal 16 al 19 ottobre 2025 e ha visto la coppia italiana distinguersi per determinazione, spirito di squadra e straordinaria prestazione tecnica. Lorenzo Bernard ha solo 28 anni ma è una vittima civile di guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
