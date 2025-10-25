L’OraSì torna al PalaCosta arriva Latina Coach Auletta | Serve energia e un approccio deciso
Domani alle ore 18:00, l’OraSì Ravenna torna in campo al PalaCosta per affrontare la Benacquista Assicurazioni Latina, nella settima giornata del campionato di Serie B Nazionale.La formazione laziale rappresenta uno degli avversari più solidi del girone, come sottolinea coach Andrea Auletta alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
